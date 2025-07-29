Avrupa basketbolunun kalbi Riga’da atacak: EuroBasket 2025 için geri sayım başladı

Bu yaz, kıtanın dört bir yanından gelen basketbol severler için adres Riga olacak. Parkedeki üst düzey mücadelelerin yanı sıra, kentin tarihi dokusu ve kültürel atmosferiyle birleşecek bu büyük organizasyon, unutulmaz bir spor şölenine dönüşecek.

RİGA, FİNAL ETABINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Baltık bölgesinin gözde şehirlerinden Riga, hem spor altyapısı hem de basketbola olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Riga Arena’da oynanacak final karşılaşmaları, Avrupa'nın en iyi basketbol ülkelerini karşı karşıya getirecek. Letonya böylece sadece grup maçlarına değil, turnuvanın en kritik aşamasına da ev sahipliği yaparak önemli bir sorumluluk üstlenmiş olacak.

Letonya basketbolu, son yıllarda özellikle NBA’de forma giyen Kristaps Porzingis gibi yıldızların etkisiyle büyük bir yükseliş içinde. Bu da ülkenin basketbola olan ilgisini artırmış durumda. Riga, turnuva boyunca yalnızca sportif açıdan değil; Orta Çağ’dan kalma tarihi merkezi, Art Nouveau mimarisi, Baltık kültürünü yansıtan yapıları ve sosyal yaşamıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak.

GRUP MAÇLARI 4 ÜLKEDE OYNANACAK

EuroBasket 2025’in grup aşaması dört farklı şehirde düzenlenecek:

Riga (Letonya)

Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

Tampere (Finlandiya)

Katowice (Polonya)

Turnuvanın en kritik karşılaşmaları ise Riga’da gerçekleşecek. Şampiyonun belirleneceği final etabı burada oynanacak olması, Riga’yı EuroBasket 2025’in en önemli durağı haline getiriyor.

DEV EKİPLER SAHADA, YENİ ÜLKELER TURNUVADA

İlk torbada yer alan ülkeler arasında; dünya sıralamasında ikinci sıradaki Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2024 Paris Olimpiyatları finalisti Fransa ve son Avrupa şampiyonu İspanya bulunuyor. Bu güçlü takımlar, Avrupa’nın en yetenekli oyuncularıyla EuroBasket 2025’te mücadele edecek.

Turnuvanın bir diğer dikkat çekici yanı ise Kıbrıs Rum Kesimi'nin tarihinde ilk kez organizasyona katılacak olması. Ayrıca İzlanda, Letonya, Portekiz ve İsveç de Avrupa Şampiyonası’na geri dönen ülkeler arasında yer alacak.

TÜRK TARAFTARA ÇAĞRI VE VİZE KOLAYLIĞI ÖNERİİ

Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Türk basketbolseverlere çağrıda bulundu. Büyükelçi Bahtijors Hasans, Türk taraftarları EuroBasket 2025 karşılaşmalarını izlemek üzere Riga’ya davet etti. Açıklamada, maç ve uçak bileti olan taraftarlara kolaylaştırılmış vize randevusu sunulacağı bildirildi.

Ancak yetkililer, vize sürecinde gecikme yaşanmaması için başvuruların zamanında yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Riga’daki final etabında toplam beş karşılaşmaya çıkacak. Basketbol tutkunları için adeta bir festival havasında geçecek bu süreçte, Letonya’nın başkenti hem spor hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunacak