Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa'da kura çekimi heyecanı: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli olacak!

Avrupa'da kura çekimi heyecanı: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli olacak!

4.08.2025 09:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avrupa'da kura çekimi heyecanı: Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli olacak!

Avrupa'da Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri kura çekiminde belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SAMSUNSPOR'UN KURA SAATİ

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN KURA SAATİ

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

a

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den forma fontu kararı!
Fenerbahçe'den forma fontu kararı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, önümüzdeki sezonda da formalarında 'Arial' fontun kullanılacağını açıkladı.
Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası: Galatasaray ayrıntısı...
Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası: Galatasaray ayrıntısı... Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe Beko'dan Birch'e sözleşme!
Fenerbahçe Beko'dan Birch'e sözleşme! Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.