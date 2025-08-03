Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası: Galatasaray ayrıntısı...

Fenerbahçe'de Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için dikkate çeken bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Portekiz temsilcisi, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutmak istiyor.

Benfica'nın bu kararı almasından ki diğer sebep ise yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarından kaynaklandığı iddia edildi. Lizbon temsilcisi, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'da Nice ekibine konuk olacak.

FENERBAHÇE İÇİN KEREM AKTÜRKOĞLU İDDİASI

Fabrizio Romano ise Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe’den yıllık yaklaşık 4.5 milyon Euro maaş alacak. Haberde kulüpler arasında bonservis pazarlıklarının başladığı ifade edildi.

GALATASARAY AYRINTISI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse bonservis bedelinin karından yüzde 10 kazanacak.

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.