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Fenerbahçe'den forma fontu kararı!

Fenerbahçe'den forma fontu kararı!

3.08.2025 17:47:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe'den forma fontu kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, önümüzdeki sezonda da formalarında 'Arial' fontun kullanılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarının yazı fontlarında değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), forma setlerindeki numara ve isimlerde "Arial" font kullanma zorunluluğun kaldırılmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN FONT KARARI

TFF'nin kulüplere belirli koşullar altında serbestlik tanıdığının aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır. Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Taraftarların bu konudaki görüş ve taleplerin dikkatle takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, geri bildirimlerin sonraki sezon formalara yansıtmak üzere değerlendirildiği kaydedildi.

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