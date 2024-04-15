Avrupa futboluna Xabi Alonso damgası!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:01

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:01

Almanya liginde (Bundesliga) Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, 2023-2024 sezonunda Avrupa futboluna damga vurdu.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta da yenilmeyen Bayer Leverkusen, Alonso yönetiminde ligde bitime 5 hafta kala 119 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başaran Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nda ise finale yükseldi.

REAL MADRID ALTYAPISINDA GÖREV ALDI

Aktif futbol kariyerini 2017'de noktalayan Alonso, saha kenarına ilk adımını 2018'de Real Madrid'de attı.

İspanya ekibinin altyapısında antrenörlük yapan Alonso, teknik direktör olarak ilk deneyimini ise Real Sociedad'ın B takımında yaşadı. Xabi Alonso, 2019-2022 yıllarında görev aldığı bu ekiple 98 maça çıktı ve 1,46 puan ortalaması tutturdu.

İLK CİDDİ DENEYİMİ BAYER LEVERKUSEN

İspanyol teknik adam, üst seviye liglerdeki ilk şansı ise Bayer Leverkusen ile yakaladı. Almanya kulübü, 2022'nin ekim ayında teknik direktör Gerardo Seoane'yi görevden alarak takımı Alonso'ya emanet etti. Bundesliga'da geçen sezonun ilk 8 maçında 5 puan alabilen Bayer Leverkusen, Alonso ile çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı ve 50 puana ulaşarak ligi 6. sırada tamamladı.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'in başında ses getirdiği sezon ise 2023-2024 oldu.

43 MAÇTA YENİLMEDİ

Bu sezon Bundesliga'da 29 haftada 25 galibiyet ve 4 beraberlikle 79 puan toplayan Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart'ın 16 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

Başarılı performansını UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdüren Bayer Leverkusen; Karabağ, Molde ve Hacken ile mücadele ettiği H Grubu'nda lider olarak tur atladı.

Son 16 turunda Karabağ'ı eleyen 42 yaşındaki Alonso'nun takımı, çeyrek final ilk maçında ise West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.

Bayer Leverkusen, bu sezon Almanya Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı ve finalde ikinci lig ekibi Kaiserslautern ile eşleşti.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 43 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisi devam ediyor.

AVRUPA DEVLERİ İLE ANILIYOR

Xabi Alonso'nun adı şimdiden Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılmaya başlandı.

Almanya basınında Real Madrid, Bayern Münih ve Liverpool'un Alonso ile ilgilendiği öne sürüldü.

Tüm bu ilgiye rağmen Bayer Leverkusen ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Alonso'nun takımın başında kalması bekleniyor.

KARİYERİ KUPALARLA GEÇTİ

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu Xabi Alonso; Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih'te forma giydi.

Alonso, 18 yıllık futbolculuk kariyerinde 2005 ve 2014'te Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa, 2012'de LaLiga, 2015, 2016 ve 2017'de Bundesliga şampiyonluğu gördü.

Xabi Alonso, 114 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla ise 2010'da Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

BAYER LEVERKUSEN'İN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'da ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Leverkusen, sonuncusu 2010-2011 sezonunda olmak üzere 5 kez de ligi ikinci sırada bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda final oynayan Bayer Leverkusen, 1988'de UEFA Kupası'nı kazandı.

Bu kupa, kulübün Avrupa'daki tek başarısı olarak kayıtlara geçti. Bayer Leverkusen ayrıca 1993'te Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.