Leverkusen'den Trincao hamlesi!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:03

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:03

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk için geri sayıma geçen Bayer Leverkusen, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Bundesiga'daki performansları sonrası birçok oyuncusuna teklif alan Bayer, ayrılacak isimlerin alternatiflerini belirledi.

Record'da yer alan habere göre; Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon'da forma giyen Trincao'yu kadrosuna katmak istiyor.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Alman devinin 24 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Portekiz ekibinin Trincao için pazarlığı 15 milyon eurodan başlatacağı ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sporting, 2022'de 1 sezon kiralık oynattığı yıldız futbolcuyu geçtiğimiz yaz 7 milyon euroya Barcelona'dan kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Portekiz ekibiyle 40 maça çıkan Trincao, 7 gol ve 8 asist yaptı.