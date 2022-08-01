Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Mehmet Ali Tarım'dan, Türkiye rekoru

Milli sporcu Mehmet Ali Tarım, İtalya'daki Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:59
Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Mehmet Ali Tarım'dan, Türkiye rekoru
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İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 7.906 saniye ile yarışmayı 7. sırada tamamlayan Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Timur Taş'a ait Türkiye rekorunu kıran Mehmet Ali, bu branşta uluslararası alandaki en iyi dereceyi elde eden Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.


Mehmet Ali Tarım Avrupa Gençler Hız Şampiyonası Türkiye rekoru

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