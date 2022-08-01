Giresunspor’da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor’da Zeki Yavru ile yol ayrımı yaşandı.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.
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