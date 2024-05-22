Avrupa Güreş Şampiyonası'nda biri altın iki madalya
Bakü'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Mert İlbars, altın, Azat Sarıyar ise gümüş madalya elde etti.
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarışan milli sporcular, grekoromen stilde birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kilodaki madalya müsabakalarıyla devam edildi.
Mert İlbars, 60 kilo finalinde karşılaştığı Azerbaycanlı Nihad Guluzade'yi 2-1 yenerek 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.
67 kiloda mücadele eden Azat Sarıyar ise Rus Daniial Agaev ile yaptığı final maçını kaybederek gümüş madalya aldı.
23 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı böylece şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 135 puan toplayan grekoromen güreşçiler, takım sıralamasında Azerbaycan (163) ve Gürcistan'ın (138) arkasında 3. oldu.
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