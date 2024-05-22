Avrupa Güreş Şampiyonası'nda biri altın iki madalya

Bakü'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Mert İlbars, altın, Azat Sarıyar ise gümüş madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 23:51
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda biri altın iki madalya
Abone Ol google-news

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarışan milli sporcular, grekoromen stilde birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kilodaki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

Mert İlbars, 60 kilo finalinde karşılaştığı Azerbaycanlı Nihad Guluzade'yi 2-1 yenerek 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.

67 kiloda mücadele eden Azat Sarıyar ise Rus Daniial Agaev ile yaptığı final maçını kaybederek gümüş madalya aldı.

23 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı böylece şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 135 puan toplayan grekoromen güreşçiler, takım sıralamasında Azerbaycan (163) ve Gürcistan'ın (138) arkasında 3. oldu.


Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası haberleri bronz madalya haberleri Gümüş Madalya haberleri madalya haberleri Mert İlbars haberleri Azat Sarıyar haberleri Altın Madalya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son 3 maçta kadroya alınmamıştı: Sacha Boey'dan Bayern Münih kararı

Son 3 maçta kadroya alınmamıştı: Sacha Boey'dan Bayern Münih kararı
Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor

Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den tepki: 'Bazı yöneticiler şiddeti, küfrü, kaosu...'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den tepki: 'Bazı yöneticiler şiddeti, küfrü, kaosu...'
Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı

Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı
10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!

10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!
Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum