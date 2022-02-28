Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Sergey Soloveychik istifa etti
Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Sergey Soloveychik, görevinden istifa etti. Soloveychik'in ardından Otto Kneitinger, başkan vekili olarak seçildi.
Avrupa Judo Birliği Başkanı Rus Sergey Soloveychik, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası görevinden ayrıldı.
Soloveychik, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılından beri sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.
En son 2020 yılında tekrar başkanlığa seçilen Soloveychik'in istifası sonrası başkan yardımcısı Alman Otto Kneitinger, başkan vekilliğine seçildi.
İlgili Haberler
- Galatasaray-Rizespor maçındaki penaltı kararlarını hakemler değerlendirdi
- Trabzonspor, kupada Antalyaspor'u konuk edecek
- Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Kendisine şiddet uygulayan erkeği bıçakladı
- Horoz dövüştürenlere suçüstü
- Rusya'nın Belarus hamlesi
- Putin'in nükleer mesajının asıl hedefi
- Romanya ülkesine giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı
- Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
- Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor
- Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı
- Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
- Nebati: 'En yüksek büyüme sağlayan ülke olduk'