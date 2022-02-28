Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Sergey Soloveychik istifa etti

Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Sergey Soloveychik, görevinden istifa etti. Soloveychik'in ardından Otto Kneitinger, başkan vekili olarak seçildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:57
Avrupa Judo Birliğinin Rus başkanı Sergey Soloveychik istifa etti
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Avrupa Judo Birliği Başkanı Rus Sergey Soloveychik, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası görevinden ayrıldı.

Soloveychik, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılından beri sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

En son 2020 yılında tekrar başkanlığa seçilen Soloveychik'in istifası sonrası başkan yardımcısı Alman Otto Kneitinger, başkan vekilliğine seçildi.


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