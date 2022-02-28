Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Galatasaray'ı kurtarmanıza gerek yok, Galatasaray kendi kendini kurtarır! Bir haftadır bu maça hazırlandık, bu takımı nasıl toparlayacağız. Baiano'yı eline vurdun diye attın! MHK Başkanı'nı aradım 'Buna Galatasaraylı diyorlar, bize yanlış yapmasın' dedim. 'Hayır, ben çok eminim ve kefilim' dedi. MHK başkanı kefaletini ödesin! Maç sırasında da kendisini aradım. Böyle komik penaltılar olur mu? Bizim penaltılarımız verilmedi. Gedson Fernandes'in ayaklarını kırdılar. Biz bu adamı getirene kadar göbeğimiz çatladı."