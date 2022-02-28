Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:03
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından TV 100'de flaş açıklamalar yaptı.

Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Ben artık kimseye güvenmiyorum. Barış olsun, futbol sahada oynansın dedikçe, işin cılkını çıkardılar. Ligin 3. haftasından beri, bunları yaşıyoruz. Artık yeter. 2-1 galipken maçı aldılar, 4-2 oraya verdiler. Galatasaray hak ederek alsa, ağzımı açmazdım. İlk maçta olduğu gibi Galatasaray yine hak ettiği bir maçı kazanmadı. Takımımı tebrik ederim. 10 numara oynadılar. Çok zor bir deplasmanda oynadık. Stat Galatasaray - Fenerbahçe maçı gibi doluydu. Bırakın futbol oynansın, kazanan da kazansın. Bu kadar ucuz değil!"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Kandil akşamı. Şaban ayına giriyoruz, bunları Allah'a armağan ediyorum. İstediğin kadar bağır, ya ceza alıyorsun ya da bağırdığınla kalıyorsun. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Artık bezdik! İnsanların emeklerini çalmayın! Benim için de geçerli, Göztepe için de geçerli! Onlara yapılanları da gördük."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Galatasaray'ı kurtarmanıza gerek yok, Galatasaray kendi kendini kurtarır! Bir haftadır bu maça hazırlandık, bu takımı nasıl toparlayacağız. Baiano'yı eline vurdun diye attın! MHK Başkanı'nı aradım 'Buna Galatasaraylı diyorlar, bize yanlış yapmasın' dedim. 'Hayır, ben çok eminim ve kefilim' dedi. MHK başkanı kefaletini ödesin! Maç sırasında da kendisini aradım. Böyle komik penaltılar olur mu? Bizim penaltılarımız verilmedi. Gedson Fernandes'in ayaklarını kırdılar. Biz bu adamı getirene kadar göbeğimiz çatladı."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Biz katliam yaşadık! Resmen Rizespor'un hakkı yenmiştir! Nereye kadar susacağız? Sen mi Cüneyt Çakır'ı istemiyorsun, al sana Ümit! Nereye kadar gidecek bu? Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık, kollanıyorduk? Nasıl olacak? Kimlerin, nerelerde olduğunu görüyoruz."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Nihat Özdemir bu maçı rahat mı izledi? Aramadım, arasam ne diyecek? 'Geçmiş olsun' diyecek. Hepimiz figüranız! TFF Başkanı, MHK Başkanı, bizler... Hepimiz figüranız. Bu hakemler çete mi diye sorma! Beni Murat Sancak gibi konuşturma! Kimin düştüğünü söylesinler, biz artık uğraşmayalım. Para falan önemli değil. Bu insanlar emek veriyor, yazıktır."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Bülent Korkmaz'ı ve takımı tebrik ettim. Bülent Hoca'nın takıma elinin dokunduğu belli oldu. Bizim takımımız ezilmedi, çıktı ve oynadı. Biz Galatasaray'ı yendik ama hakemi yenemedik."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Galatasaray ile problemim yok. Galatasaray yöneticileri, başarısızlıklarını bize atıyor. Pankart krizi yaşandı, 'Savaşa hayır' pankartı unutmuşlar. 'Beraber aynı pankartla çıkalım' dediler. Sonra Rizespor logosunu gördüler, vazgeçtiler. Biz bu ülkenin takımı değil miyiz? Siz beceriksizsiniz! Gedson Fernandes transferini de beceremediniz! Neden bana yükleniyorsunuz? Ben 15 sene önce Fenerbahçe'den ihraç edildim."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Galatasaray sürekli bana yüklendi. Belki de hasılat elde etmek için bunu yaptılar. Oturacağım yerin oraya bir grup koymuşlar, küfür ettireceklerdi sanırım. Ben kimseden korkmam! Ne yapacaklardı, beni öldürecekler miydi? Ben gitmedim, statları kapanmaz! Onlar gelmediği için ben de gitmedim."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan tepki: Katliama uğradık

"Bizans oyunlarını yener ve Süper Lig'de kalırsak, Galatasaraylı yöneticileri ağırlayacağız. Ben kimseyle savaş istemiyorum."

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