Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Türkiye çıktığı iki maçı da kaybetti

26 Temmuz 2022 Salı, 21:54

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda çıktığı iki maçı kaybetti.

İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden turnuvada, ay-yıldızlı ekip, iki maç oynadı.

Türkiye, ilk karşılaşmasında Avusturya'ya 15-0, ikincisinde ise Malta'ya 8-0 mağlup oldu.

Organizasyonda çıktığı dört müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya ile karşılaşacak.