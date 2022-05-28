Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde Ali Sofuoğlu, erkekler kumite finalinde 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve kadınlar kumite finalinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.
Öte yandan erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalyayı elde etti.
Kadınlar kumite finalinde ise 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler kumite finalinde de 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya kazandı.
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