Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:59

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:59

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynandı ve yarı finalistler belli oldu.

İlk maçı 1-0 kazanan Roma, evindeki maçta da Milan'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Roma'nın gollerini 12. dakikada Gianluca Mancini ve 22. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Milan'ın tek golü 86. dakikada Mattia Gabbia'dan geldi.

Roma forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 31. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Milan'da ise Theo Hernandez, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

ATALANTA, LIVERPOOL'U ELEDİ

İtalya'daki bir diğer maçta Atalanta, Anfield'da 3-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'u ağırladı. Liverpool, 7. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle umutlansa da devamını getiremedi ve yarı finale yükselen taraf Atalanta oldu.

LEVERKUSEN YİNE YENİLMEDİ

Bayer Leverkusen, 2-0'ın rövanşında Londra'da West Ham United ile karşı karşıya geldi. West Ham, 13. dakikada Michail Antonio'nun golüyle öne geçti. Leverkusen, 89. dakikada Jeremie Frimpong ile eşitliği sağladı ve yarı finale yükselen taraf Alman devi Leverkusen oldu.

MARSİLYA PENALTILARLA TURLADI

İlk maçı Benfica'ya karşı deplasmanda 2-1 kaybeden Marsilya, rövanşı evinde oynadı ve penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Marsilya - Atalanta

Roma - Bayer Leverkusen