Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı: İlk 10'da tek Türk takımı yer aldı!
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyon olma ihtimallerini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupaya ulaşma ihtimali açıklandı. Football Meets Data'nın verilerine göre, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek ilk 10 ekibin içerisinde tek Türk takımı yer aldı.
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluğu kazanma ihtimalini duyurdu.
İlk 10'da tek Türk takımının yer aldığı liste ve kazanma ihtimalleri şöyle:
1- Porto - %10
2- Tottenham Hotspur - %9
3- Roma - %9
4- Manchester United - %8
5- Athletic - %7
6- Lazio - %7
7- Slavia Prag - %6
8- Galatasaray - %5
9- Real Sociedad - %4
10- Eintracht Frankfurt - %4
13- Fenerbahçe - %3
31- Beşiktaş - %0.3
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Ajax'tan Beşiktaş açıklaması: 'Onlardan korkmamalıyız'
- Pep Guardiola'dan Rodri açıklaması!
- Rui Costa'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü!
- Raphael Varane'dan flaş emeklilik kararı!
- Beşikaş'ın eski yıldızının yeni takımı belli oldu!
- PAOK'tan tepki çeken İstanbul paylaşımı!
- Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!
- Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!
- Arsenal'in konuğu Bolton
- Liverpool'un konuğu West Ham
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Hastane yolunda facia!
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı