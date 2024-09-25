Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı: İlk 10'da tek Türk takımı yer aldı!

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyon olma ihtimallerini açıkladı.

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı: İlk 10'da tek Türk takımı yer aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:03

UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupaya ulaşma ihtimali açıklandı. Football Meets Data'nın verilerine göre, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek ilk 10 ekibin içerisinde tek Türk takımı yer aldı.

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluğu kazanma ihtimalini duyurdu.

İlk 10'da tek Türk takımının yer aldığı liste ve kazanma ihtimalleri şöyle:

1- Porto - %10

2- Tottenham Hotspur - %9

3- Roma - %9

4- Manchester United - %8

5- Athletic - %7

6- Lazio - %7

7- Slavia Prag - %6

8- Galatasaray - %5

9- Real Sociedad - %4

10- Eintracht Frankfurt - %4

13- Fenerbahçe - %3

31- Beşiktaş - %0.3


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş #uefa avrupa ligi

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