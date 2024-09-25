Resmi açıklama geldi: Galatasaray'dan Cenk Ergün kararı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifasını kabul ettiği açıklandı.
Galatasaray'da bir süre önce görevini bıraktığını açıklayan futbol direktörü Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK İSTİFAYI KABUL ETTİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #cenk ergün #galatasaray #istifa
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