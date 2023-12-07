Avrupa Ligi'nin erteleme maçında gol sesi yok!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:16

Güncelleme: 07.12.2023 - 08:16

Avrupa Ligi F Grubu'nun ertelenen maçında Villarreal ile Maccabi Haifa ile karşılaştı.

Villarreal ev sahipliğinde oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar sonrası UEFA bu maçı ileri bir tarihe almıştı.

Turu daha önce garantileyen Villarreal bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. İsrail ekibi ise 2 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Villarreal, Rennes ile karşılaşacak. Macabi ise Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.