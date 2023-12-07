Avrupa Ligi'nin erteleme maçında gol sesi yok!
Avrupa Ligi F Grubu'nun ertelenen maçında Villarreal ile Maccabi Haifa, 0-0 berabere kaldı.
Avrupa Ligi F Grubu'nun ertelenen maçında Villarreal ile Maccabi Haifa ile karşılaştı.
Villarreal ev sahipliğinde oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar sonrası UEFA bu maçı ileri bir tarihe almıştı.
Turu daha önce garantileyen Villarreal bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. İsrail ekibi ise 2 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Villarreal, Rennes ile karşılaşacak. Macabi ise Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Danimarkalı hocadan Galatasaray itirafı!