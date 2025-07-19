Avrupa Para Gençlik Oyunları öncesi Murat Aksu, tesisleri gezdi

21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında, ülkemizde ilk kez çoklu branşlı bir Paralimpik spor organizasyonu olan Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG)’na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

İstanbul’da düzenlenecek bu dev organizasyon, Avrupa Paralimpik Komitesi’nin yedinci kez düzenlediği ve bugüne kadarki en yüksek katılımlı EPYG olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl, 33 ülkeden 700’ü sporcu olmak üzere 1.200’ün üzerinde katılımcı, TS Basketbol, Boccia, Goalball, Para Judo, Para Tekvando, Para Atletizm, Para Yüzme, Para Okçuluk (bu branş oyunlar kapsamında ilk kez düzenlenecek) ve Para Masa Tenisi olmak üzere toplam 9 branşta mücadele edecek. Müsabakalar, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde, atletizm yarışmaları ise ENKA Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. EPYG 2025, sadece spor müsabakalarıyla sınırlı kalmayacak; sporcular ve takımlar, yaklaşık 20 farklı ulusal ve uluslararası kurumun katkısıyla düzenlenecek Keşif Programı (Discovery Program) kapsamında, sporun yanı sıra eğitim, mental sağlık, temiz spor, medya eğitimi ve güvenli ortam gibi birçok alanda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Ayrıca, Avrupa Paralimpik Komitesi Sporcu Konseyi üyeleri ve çeşitli paydaşlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklar.