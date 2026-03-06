Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 7 madalya!

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 7 madalya!

6.03.2026 17:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 7 madalya!

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya, başkent Tiflis'te devam eden organizasyonda erkekler 54 kiloda mücadele eden Muhammet Kaan Aktürk, bench press kategorisinde 172 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Muhammet Kaan, toplamda da ilk sırada yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Serkan Çakmaz ise 165 kilo kaldırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

NAZMİYE MUSLU AVRUPA ŞAMPİYONU

Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Nazmiye Muslu, 99 kiloluk kaldırışıyla Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Nazmiye, toplamda da zirvede yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Kadınlar 41 kiloda yarışan Reyhan Polat ise 83 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Reyhan Polat bench press ve toplamda da 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İlgili Konular: #Halter #Avrupa Halter Şampiyonası #İstiklal Madalyası

İlgili Haberler

Almanya, erkekler 4'lü bobsled kategorisinde altın madalyaya ulaştı
Almanya, erkekler 4'lü bobsled kategorisinde altın madalyaya ulaştı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın erkekler 4'lü bobsled kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.
Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu!
Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15. gününde 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.
Buz hokeyi erkeklerde bronz madalyaya Finlandiya ulaştı!
Buz hokeyi erkeklerde bronz madalyaya Finlandiya ulaştı! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi erkekler kategorisinde Slovakya'yı 6-1 yenen Finlandiya, bronz madalya elde etti.