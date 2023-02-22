Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bilet gelirleri bağışlanacak
2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bilet gelirlerinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlara bağışlanacağı açıklandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın bilet gelirlerinin depremden etkilenenlere bağışlanacağını bildirdi.
Fatih Çintimar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki şampiyonanın 2-5 Mart tarihlerinde düzenleneceğini hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda satılan biletlerin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca Avrupa Atletizm Birliği satılan her bilet için 1 avro bağışlayacak" ifadelerini kullandı.
Çintimar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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