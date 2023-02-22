Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bilet gelirleri bağışlanacak

2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bilet gelirlerinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yurttaşlara bağışlanacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:58
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bilet gelirleri bağışlanacak
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın bilet gelirlerinin depremden etkilenenlere bağışlanacağını bildirdi. 

Fatih Çintimar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki şampiyonanın 2-5 Mart tarihlerinde düzenleneceğini hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda satılan biletlerin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca Avrupa Atletizm Birliği satılan her bilet için 1 avro bağışlayacak" ifadelerini kullandı.

Çintimar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


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