Avrupa Şampiyonası biletini kapan 12 Dev Adam, geçmişteki başarılı günlere dönüyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

12 Dev Adam, geçmişte önemli başarılar kazandığı hırs ve ruhla yeniden hedefe yürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, yarışmacı kimliğinden uzaklaşıp önemli turnuvalarda boy gösteremediği dönemin ardından 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Macaristan’ı üst üste iki kez mağlup eden Ay-Yıldızlılar, eleme grubunda bitime 2 maç kala EURO 2025 vizesini cebine koyarken sıradaki hedefi liderlik ve madalya olarak belirledi.

ZİRVEYİ İSTİYOR

Başantrenör Ergin Ataman, takımının performansından memnun olduğunu belirtirken, oyuncularının özverisini övdü. Tecrübeli koç, “Bu dönemde Macaristan’la oynadığımız iki maçı kazanmamız önemliydi. Artık şampiyona biletini aldığımıza göre hedef belli. İtalya ve İzlanda karşılaşmalarında grup liderliği için sahaya çıkacağız. Burada olmayan önemli oyuncularımız da var. Hepsi milli formayı heyecanla giymek istiyor. Hep birlikte bir bütün olarak uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanmak istiyoruz. Bunun için iyi bir kadromuz ve gücümüz var. Ülke olarak bütün oyuncularımızla buna kafayı koyarsak, hep birlikte başaracağız. Bütün oyuncularıma bir kez daha milli formayı en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Daha kadroya dahil olacak oyuncular var. Onlar da aynı heyecanla bize katılacaktır” dedi.

Ergin Ataman

2 yıl sonra Ay-Yıldızlılara dönen Cedi Osman, geçmişte hakkındaki eleştirilerden uzak biçimde takıma liderlik yaptı. Şehmus Hazer ve Ömer Faruk Yurtseven, Cedi ile skor yükünü üstlendi. Ataman, kenardan gelen oyuncuların hücumdaki yetersizliğini çözmeyi hedefliyor.