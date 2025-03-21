Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen: 'Düşmemek için sürekli koşuyorum'
400 metre engelli Avrupa Şampiyonu paralimpik atlet Reyhan Taşdelen, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ana sponsoru Ülker’in hazırladığı “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümünde başarı yolculuğunu anlattı.
Gazeteci Verda Özer’in sorularını yanıtlayan Taşdelen, “Benim için koşmak düşmemek demek, düşmemek için sürekli koşuyorum” dedi.
REYHAN TAŞDELEN: "KORKULAR SINIR GETİRİR"
Atletizmde T20 kategorisinde yarışan para atlet Reyhan Taşdelen, sporda sınırı olmadığını söyledi. Taşdelen, “Korkular sınırı getirir. Benim de hiç korkum olmadığı için, bir sınır koysam kendime, bunu yapamam. Sınırlar beni engeller, ama sınırım olmadığı zaman istediğimi yapabilirim. Aslında insan düştüğü zaman bir adım atmaya çalışır, tökezlediğinde bir adım öne çıkar ya, ben de o adımları o tökezlemeleri yapmamak için koşmaya başladım. Sürekli koşarken hiç düşmemeye başladım. Benim için koşmak, düşmemek demek. Düşmemek için sürekli koşuyorum” diye konuştu.
Reyhan Taşdelen, antrenör olmayı hayal ettiğini belirterek, “Antrenörüm gibi başka çocuklara yardım etmek istiyorum. Onlara olimpiyatları göstermek, onların hayallerini gerçekleştirmek, ne gördüysem onu göstermek istiyorum” dedi.
ANTRENÖR AYTUNÇ GÖZ: REYHAN SÜPER KAHRAMAN GİBİ
Antrenörü Aytunç Göz ise Reyhan’ın atletizmdeki azmini şu ifadelerle anlattı:
“Süper kahraman olay yerine giderken kıyafetini değiştiriyor ya, Reyhan’da da aynısını görüyorum. Bambaşka bir kız olarak sahaya çıkıyor. Özgüveninin tavan yaptığını, kulvarına tamamen hâkim olduğunu, derecesiyle, stiliyle hissettiren bir kızdan bahsediyoruz. Paralimpik oyunlara katılan en genç sporcu… Bu sınırsızlığı onun hayatına, kariyerine çok olumlu katkı yapacak, geleceği çok parlak.”
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