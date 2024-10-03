Avrupa'da kötü gidişat sürüyor: Beşiktaş evinde Frankfurt'a mağlup oldu! Beşiktaş 1-3 Eintracht Frankfurt

Yayınlanma: 03.10.2024 - 20:58

Güncelleme: 03.10.2024 - 23:59

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Türaş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 3-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Frankfurt'un gollerini 18. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Eric Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff attı. Beşiktaş'ın tek golü uzatma dakikalarında Arthur Masuaku'dan geldi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, 27. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, Eintracht Frankfurt karşısında aldığı yenilgi sonrası ikide sıfır yaptı ve iki hafta sonunda puanla tanışamadı. Eintracht Frankfurt, iki hafta sonunda 4 puana ulaştı.

Beşiktaş, hafta sonunda ligde Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Lyon deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Rigas Skola'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-3 Eintracht Frankfurt

90' Beşiktaş, Masuaku ile farkı 2'ye indirdi!

85' Immobile çıktı Mustafa Hekimoğlu oyunda!

84' Salih ceza sahası içinde harika bir şut çekti. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış!

82' Maalesef kalemizde 3. golü görüyoruz. Eintracht Frankfurt, Knauff ile farkı 3'e çıkardı.

77' Ndour ve Gedson çıkıyor. Salih ve Mario oyunda!

74' Hugo Larsson çıkıyor, Ellyes Skhiri oyuna girecek.

72' Beşiktaş ceza sahası içinde Semih ile gole yaklaştı. Savunma başarılı!

67' Eintracht Frankfurt'ta Niels Nkounkou sarı kart görüyor.

65' Frankfurt 3. golü buldu. Fakat karar ofsayt!

63' Beşiktaş'ta Onur ve Semih oyunda. Rashica ve Svvenson çıktı.

62' Ebimbe ve Omar Marmoush çıktı. Hugo Ekitike ve Knauff oyunda.

56' Cher Ndour, Omar Marmoush'u çekti. Karar sarı kart!

45' Eintracht Frankfurt'ta oyuncu değişikliği. Mario Götze oyundan çıkarken Chaibi oyuna dahil oldu.

45' GOLE YAKLAŞTIK! Atılan pası Muçi göğüsle indirdi. Immobile tamamladı. Kaleci harika kurtardı.

37' Beşiktaş harika paslarla ceza sahasına girdi. Rafa Silva'nın şutu kalecinin de müdahalesiyle direkten döndü.

34' Immobile, ön alan baskısı yaparken faul yaptı. Karar sarı kart!

27' Kaleci, penaltıyı kurtardı. Immobile ile penaltıdan yararlanamadık!

26' Rashica sağ kanattan çalımlarla harika getirdi. Açtığı ortada Rafa topla buluştu. Çektiği şut Robin Koch'un ellerine çarptı. Karar penaltı

22' Maalesef 2. golü kalemizde görüyoruz! Eintracht Frankfurt, Ebimbe ile skoru 2-0'a getirdi.

18' Eintracht Frankfurt golü buldu. Marmoush penaltıdan ağları havalandırdı.

17' Hakem maalesef aleyhimize penaltı verdi. Uduokhai itirazların ardından sarı kart gördü.

11' Hakem pozisyonun başlangıcında Immobile'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.

9' Potansiyel kırmızı kart kontrolü yapılıyor. VAR kontrolü sürüyor.

8' Rashica'nın savunma arkasına attığı pasta Immobile topu kontrol ederken yerde kaldı. Beşiktaş penaltı bekliyor!

6' HARİKA ŞUT! Ndour'un uzaklardan şutunu kaleci kurtardı.

1' Haydi Beşiktaş... Karşılaşmada ilk düdük çaldı!