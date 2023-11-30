Avukat Remzi Kazmaz'dan yasa dışı bahis açıklaması: 'Sinema gibi izliyoruz'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:17

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:17

CHP YDK üyesi TFF eski yöneticilerinden avukat Remzi Kazmaz, açıklamalarda bulundu.

Kazmaz, Türk futbolundaki yasa dışı bahis kirlenmesine yıllarca önce dikkat çektiklerini, ancak iktidarın konuya ilgisiz kaldığını söyledi.

Spor kulübü yöneticiliği de yapan Kazmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce kaleme aldığım 'Soldan orta gol olur mu?' adlı kitabımda endrüstiyel futbolun içindeki kirli ilişkileri anlatmıştım.

Şike, bahis, kara para aklama, lobicilik, mafya ve çıkar ilişkilerini dile getirmiştim.

Ama görüyorumki aradan geçen kısa süre içinde endüstriyel futbol artık finansal futbola dönüşerek kapitalizmin bataklığında her şeyin alenen alınıp satılabildiği açık bir pazara dönüşmüş.

Bir zamanlar siyasilerin ülkeyi kolay yönetmek amacıyla halkın en ekonomik eğlencesini kendi siyasi emelleri için kullanmışlardı.

Şimdi sahnede finans kapitalizmin kurumlarını ve kurban oyuncularını izliyoruz.

128 milyarın buharlaştığı bu ülkede asgari ücretle açlığa mahkum edilenlerin gözü önünde milyonlarca doların kirli yollardan nasıl kazanıldığını bir sinema gibi izliyoruz.

Bir sözüm de taraftarlara;

Futbol asla hiçbir zaman futbol değildir.”