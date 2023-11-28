TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ödül!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:19

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:19

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Ekim 2023 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Süper Lig ödülleri ile TFF1. Lig Fair Play ödülleri ise Ocak ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek gala törenlerinde sahiplerini bulacak.

EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR: NURİ ŞAHİN

TFF en centilmen teknik direktör olarak gösterdiği Nuri Şahin için, "Başarılı futbolculuk kariyerini noktalayıp teknik direktör olarak görevine başladığından bu yana, maç önü ve maç sonu konuşmalarında, skordan bağımsız şekilde yaptığı sportmenliğe uygun açıklamaları, futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek yaklaşımlarından dolayı bu ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, futbol sezonu dışında tatil aylarını da sosyal sorumluk projelerine ayıran örnek bir kişiliği olduğu oy verenler tarafından gerekçelere eklenmiştir" ifadelerin kullandı.

EN CENTİLMEN TARAFTAR: GALATASARAY TARAFTARI

Galatasaray taraftarının hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı koreografisi nedeniyle en centilmen taraftar ödülünün sahibi oldu. TFF açıklamasında, "21 Ekim 2023 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde, stadı dolduran taraftarların neredeyse tamamının katılımı ile gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 dakika süren 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alınmıştır. Galatasaray taraftarı; yaptıkları koreografiyi maça yönelik değil, kapsayıcı bir içerikle Cumhuriyetin 100. yılına ayırmaları, tribünlerdeki deplasman taraftarları olan Beşiktaş taraftarları dahil olmak üzere herkesin alkışını almaları ve bu özel günde stattaki ve ekran başındaki herkesi birleştiren bu organizasyonları sebebiyle kurul üyelerinin oy birliği ile bu ödüle layık bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

EN CENTİLMEN FUTBOLCU: FERNANDO MUSLERA

En centilmen futbolcu olarak ödül alan Fernando Muslera hakkında TFF, "Galatasaray - Beşiktaş derbisinde, rakip futbolcu Valentin Rosier'i korumak adına kendi sakatlanma riskini göze alıp verdiği anlık kararla müdahale ederek, Rosier'in direğe çarpmasını engelleyerek olası büyük bir yaralanmanın önüne geçen Fernando Muslera, Fair Play adına örnek teşkil eden bu hareketi ile "En Centilmen Futbolcu" ödülüne layık görülmüştür" ifadelerini kullandı.

EN CENTİLMEN YÖNETİCİ: FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle en centilmen yönetici ödülüne sahip olan Fenerbahçe hakkında TFF, "Deprem felaketinden en çok etkilenen kulüplerimizden Hatayspor takımının 'Evinize Hoş Geldiniz Hatayspor" pankartıyla karşılanması, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü vesilesiyle yıllarca kulüplerine destek veren, 2013 ve 2020 yıllarında aramızdan ayrılan İhsan ve Mümtaz çifti için maç öncesinde onların maketleriyle tribünlerinin koltuklarını doldurmaları, Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamalarında 81 şehir ve Kıbrıs'tan Kadıköy'e toprak getirilmesi gibi farkındalık yaratan, sosyal ve toplumsal değerlerimize sahip çıkan, futbolumuza değer katan sosyal organizasyonlara ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önem ve destek için Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu bu ödüle layık görülmüştür" ifadelerini kullandı.