Avustralya, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Peru'nun rakibi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) mağlup eden Avustralya, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Peru ile play-off maçı oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:27
Avustralya, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Peru'nun rakibi oldu
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Avustralya, BAE'yi 2-1 yenerek Katar'daki Dünya Kupası için play-off'a kaldı.

Katar'daki Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta, Avustralya'dan Jackson Irvine, 53. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu golden 4 dakika sonra 57. dakikada Brezilya doğumlu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) futbolcusu Caio Canedo, skoru eşitledi. Ajdin Hrustic'in 84. dakikadaki golü ile Avustralya, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Avustralya, Katar'daki FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Peru ile karşılaşma hakkı kazandı.

Avustralya, 13 Haziran'da yine Ahmed bin Ali Stadı'nda Peru ile karşılaşacak. Maçın galibi, FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.


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