Avustralya Açık'ta büyük sürpriz: Iga Swiatek'ten erken veda!
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Avustralya Açık 3. tur maçında karşılaştığı Çek raket Linda Noskova'ya setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.
Linda Noskova
Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
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