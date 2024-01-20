Avustralya Açık'ta büyük sürpriz: Iga Swiatek'ten erken veda!

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Avustralya Açık 3. tur maçında karşılaştığı Çek raket Linda Noskova'ya setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:33
Avustralya Açık'ta büyük sürpriz: Iga Swiatek'ten erken veda!
Abone Ol google-news

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.

Linda Noskova

Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.


iga swiatek Linda Noskova 2024 Avustralya Açık tenis

İlgili Haberler

Rakibi sakatlanan Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi!

Rakibi sakatlanan Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi!
Novak Djokovic Arjantinliyi rahat geçti: Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi!

Novak Djokovic Arjantinliyi rahat geçti: Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi!
Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas... Favoriler Avustralya Açık'ta hata yapmadı!

Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas... Favoriler Avustralya Açık'ta hata yapmadı!

En Çok Okunan Haberler