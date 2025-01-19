Avustralya Açık'ta Djokovic ve Zverev çeyrek finalde!

Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Alman Alexander Zverev çeyrek finale kaldı.

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Zverev çeyrek finalde!
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AA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 16:42

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Alman Alexander Zverev çeyrek finale kaldı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında 4. tur maçları tamamlandı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Çek Jiri Lehecka'yı (24) 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık'ta 15. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

İlk grand slam zaferini hedefleyen Alexander Zverev (2) ise Fransız Ugo Humbert (14) karşısında 6-1, 2-6, 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 3-1 galip geldi.

Çeyrek finalde Djokovic, İspanyol Carlos Alcaraz (3) ile eşleşirken Zverev ise ABD'li Tommy Paul'un (12) rakibi oldu.


Etiketler: #Avustralya Açık #Novak Djokovic #Alexander Zverev

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