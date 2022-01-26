Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ile Danielle Collins yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins yarı finale adlarını yazdırdı.

AA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:29
Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ile Danielle Collins yarı finale çıktı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında, tek kadınlarda iki çeyrek final müsabakası yapıldı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Estonyalı Kaia Kanepi'yi 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Turnuvanın 27 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Danielle Collins ise dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet'i 7-5 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-0'lık skorla geçti.

2019 yılının ardından ikinci kez Avustralya Açık'ta yarı finale yükselen Collins, yarı finalde Swiatek'le karşılaşacak.

Tek kadınlardaki diğer yarı final mücadelesinde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ash Barty ile ABD'li Madison Keys karşı karşıya gelecek.



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