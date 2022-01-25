Nadal, Avustralya Açık yarı finalde

25 Ocak 2022 Salı, 12:23

Denis Shapovalov’u 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-2 mağlup eden Nadal, Avustralya Açık’ta adını yarı finale yazdırdı. Kariyerinde 36. kez bir Grand Slam'de yarı finale yükselen 35 yaşındaki İspanyol raket 2 galibiyet daha alırsa 21. kupasına uzanacak.

4 saati bulan maç sırasında Nadal zaman zaman büyük sağlık sorunları yaşadı. Maçın bir noktasında mola alan şampiyon raket karın bölgesinde yaşadığı sorun nedeniyle maça ilaç alarak devam etti.

Denis Shapovalov’a karşı setlerde 2-0 öne geçtikten sonra maçın karar setine gitmesine engel olamayan Nadal, karar setinde geri döndü ve maçı kazandı.

Nadal’ın yarı finaldeki rakibi Monfils-Berrettini maçının galibi olacak.