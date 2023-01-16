Avustralya Açık'ta Nick Kyrgios'tan kötü haber
2022 Wimbledon tek erkekler finalisti Avustralyalı raket Nick Kyrgios, Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 27 yaşındaki tenisçi Nick Kyrgios, ülkesinde düzenlenen turnuvadan sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.
Avustralya Açık'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Wimbledon tek erkekler finalisti ve dünyanın 21 numarası, sol diz menisküs sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.
Nick Kyrgios
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerimin en önemli turnuvalarından biriydi. Açıkçası son derece hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.
2022 Wimbledon tek erkekler finalisti, 2015 Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselmişti.
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