Avustralya Açık'ta Novak Djokovic krizi büyüyor

05 Ocak 2022 Çarşamba, 11:56

Avustralya Açık Tenis Turnuvası organizatörleri, koronavirüs aşısını yaptırıp yaptırmadığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmayan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in turnuvada oynayabileceğini açıklamasından sonra siyasi kanattan bir itiraz geldi.

Reuters'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Morrison yaptığı açıklamada, Djokovic'in ülkeye girebilmesi için koronavirüs aşısından muaf olduğuna dair tıbbi bir kanıt sunması gerektiğini söyledi.

Morrison, Djokovic'in bu belgeyi sunmaması halinde evine geri gönderileceğine dikkat çekti.

Avustralya'daki koronavirüs vakalarıyla mücadele edildiğini belirten Morrison, "Djokovic'in tıbbi kanıtları sunmasını beliyoruz. Eğer yetersiz bir belge sunarsa diğer kişilerden farklı bir muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gönderilecek. Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı" diye konuştu.

Avustralya'da 16 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 90'ının iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığı öğrenildi.