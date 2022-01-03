Sırp raket Novak Djokovic için süre daralıyor

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:20

Pandemi başından itibaren koronavirüs konusunda şüphelerini dile getiren Sırp raket Novak Djokovic’in, aşı konusundaki belirsizliği sebebiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmasının tehlike altında olduğu öğrenildi.

Eurosport’un haberine göre, turnuva organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının hatırlatma dozunu yaptırdığı bilgisini henüz paylaşmayan Djokovic’in, turnuvaya katılamayabileceği dile getirildi.



Turnuva organizatörlerinden Tennis Australia’nın başkanı Craig Tiley, 17 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık’a kadar Djokovic üzerindeki belirsizliğin çözülmesi gerektiğini söyledi.



Tiley, “Bu haftanın sonuna kadar gelecek olan birkaç oyuncu daha var. Novak konusunda önümüzdeki günlerde çok daha net bir resme sahip olacağımızı düşünüyorum. Aksi taktirde Avustralya Açık’ta oynamak için çok geç kalmış olacak” diye konuştu.



REKOR ONDA

Dünya bir numarasında yer alan Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nı dokuz kez kazanarak bu alanda lider durumda bulunuyor.

