Avustralya Açık'ta sürpriz: Rybakina'dan erken veda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz üçüncü tura çıkarken, tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina elendi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:28
Avustralya Açık'ta sürpriz: Rybakina'dan erken veda!
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için mücadele eden 20 yaşındaki İspanyol sporcu Alcaraz, ikinci turda dünya 46 numarası İtalyan Lorenzo Sonego ile karşılaştı.

3 saat 25 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen Alcaraz, üçüncü turda Çinli Juncheng Shang ile eşleşti.

8 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, turnuvaya özel davetiyeyle katılan 21 yaşındaki Fransız Arthur Cazaux'ya 3-1 (6-7, 4-6, 6-4, 3-6) yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti.

13 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ve 19 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie üçüncü tura çıktı.

RYBAKINA'DAN ERKEN VEDA

İkinci turda dünya klasmanının 57. basamağında yer alan Rus Anna Blinkova'ya 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilen 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina, ikinci turda elendi.

12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, Büyük Britanyalı Katie Boulter'ı 6-3'lük setlerle geçti.

2021 ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Emma Raducanu da Çinli Yafan Wang'a 2-1 yenilerek turnuvaya erken veda eden sporcular arasına katıldı.


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