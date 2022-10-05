Avustralya'da Nazi selamı veren taraftara ömür boyu men!
Sydney United ile Macarthur takımlarının karşılaştığı Avustralya Kupası finalinde ırkçı eylemlerde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verildi.
Avustralya Kupası finalinde ırkçılık içerikli eylemde bulunan taraftara, futboldan ömür boyu men cezası verildi.
Avustralya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu Sydney United ile Macarthur takımları arasında oynanan final karşılaşmasında, Nazi selamı verdiği tespit edilen bir taraftarın futboldan ömür boyu men cezası aldığı belirtildi.
Açıklamada, aynı eylemi gerçekleştiren diğer taraftarların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve "ırkçılığa karşı sıfır tolerans" politikasının sürdürüleceği vurgulandı.
NE OLMUŞTU
Western Sydney Stadı'nda oynanan final maçında, eski adı "Sydney Hırvatistan" olan ve ülkedeki Hırvat göçmenler tarafından 1958'de kurulan Sydney United'ın bazı taraftarları, "Her Zaman Hırvatistan" pankartı açmış ve aralarından birkaçının Nazi selamı verdiği, kamera görüntülerine yansımıştı.
Karşılaşmayı, tarihinde ilk kez bu turnuvada finale kalan Sydney United'ı 2-0 yenen Macarthur kazanmıştı.
Video Haberler
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme