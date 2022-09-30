Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig ve Serie A'dan dev talip!

30 Eylül 2022 Cuma, 22:33

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü için 3 kulüp devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Chelsea, Inter ve Villarreal, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SADECE BİR MAÇTA OYNADI

Bu sezon 2018'den bu yana Leicester City'de oynayan milli futbolcu, bu sezon formasından uzak kalırken sadece bir maçta süre aldı.