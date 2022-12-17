Avustralya'daki Melbourne derbisinde ortalık karıştı: Taraftarlar kaleci Tom Glover'a saldırdı
Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) oynanan Melbourne City - Melbourne Victory karşılaşması, çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Victory taraftarları, sahaya atılan işaret fişeğini tribünlere fırlatan City kalecisi Tom Glover'a saldırdı.
Melbourne Victory ve Melbourne City arasında oynanan Avustralya derbisi, taraftarların sahaya girip kaleciye saldırmasının ardından tatil edildi.
Avustralya'daki karşılaşma, lig yönetiminin önümüzdeki üç yıl için final serisi maçlarının Sidney'de oynanmasına karar vermesini protesto eden Melbourne'lü taraftarların şiddete başvurması sebebiyle ilk yarıda iptal edildi.
TARAFTARLAR KALECİYE SALDIRDI
AFP'nin haberine göre, her iki kulüp taraftarları da protesto amacıyla 20. dakikada tribünleri terk etmeyi planlıyordu ancak Victory taraftarları City kalecisi Tom Glover'ın kendilerine işaret fişeği atmasının ardından sahaya girdi.
Çok sayıda taraftar sahaya inerek kaleci Glover'a saldırdı. Oyun durduruldu ve her iki kulübün oyuncuları sahayı terk etti.
City kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tom Glover soyunma odasında tıbbi tedavi görüyor ve muhtemelen beyin sarsıntısı geçiriyor" ifadelerini kullandı.
FEDERASYONDAN SERT TEPKİ
Avustralya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bir hakemin de yaralananlar arasında olduğu belirtildi.
Federasyonun açıklamasında "Melbourne Victory FC taraftarlarının oyun alanına girdiği şoke edici sahnelerin ardından, Avustralya Futbol Federasyonu yetkilileri maçı terk etti" ifadeleri kullanıldı.
Federasyon, bu tür davranışların Avusturalya futbolunda yerinin olmadığını ifade ederken sorumlulara yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'
- Mitingi AKP mi düzenliyor devlet mi?
- İmamoğlu’nun davasında hukuk skandalı
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi