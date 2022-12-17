Avustralya'daki Melbourne derbisinde ortalık karıştı: Taraftarlar kaleci Tom Glover'a saldırdı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 16:05

Melbourne Victory ve Melbourne City arasında oynanan Avustralya derbisi, taraftarların sahaya girip kaleciye saldırmasının ardından tatil edildi.

Avustralya'daki karşılaşma, lig yönetiminin önümüzdeki üç yıl için final serisi maçlarının Sidney'de oynanmasına karar vermesini protesto eden Melbourne'lü taraftarların şiddete başvurması sebebiyle ilk yarıda iptal edildi.

TARAFTARLAR KALECİYE SALDIRDI

AFP'nin haberine göre, her iki kulüp taraftarları da protesto amacıyla 20. dakikada tribünleri terk etmeyi planlıyordu ancak Victory taraftarları City kalecisi Tom Glover'ın kendilerine işaret fişeği atmasının ardından sahaya girdi.

Çok sayıda taraftar sahaya inerek kaleci Glover'a saldırdı. Oyun durduruldu ve her iki kulübün oyuncuları sahayı terk etti.

City kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tom Glover soyunma odasında tıbbi tedavi görüyor ve muhtemelen beyin sarsıntısı geçiriyor" ifadelerini kullandı.

FEDERASYONDAN SERT TEPKİ

Avustralya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bir hakemin de yaralananlar arasında olduğu belirtildi.

Federasyonun açıklamasında "Melbourne Victory FC taraftarlarının oyun alanına girdiği şoke edici sahnelerin ardından, Avustralya Futbol Federasyonu yetkilileri maçı terk etti" ifadeleri kullanıldı.

Federasyon, bu tür davranışların Avusturalya futbolunda yerinin olmadığını ifade ederken sorumlulara yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.