Avusturalya Açık öncesi Hırvat tenisçi Marin Cilic'ten kötü haber
16 Ocak günü başlayacak Avusturalya Açık öncesi Hırvat tenisçi Marin Cilic, turnuvadan çekildiğini duyurdu.
Hırvat tenisçi Marin Cilic, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildiğini duyurdu.
"GELECEK YIL GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Dünya klasmanının 18 numarası Cilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 için harika bir başlangıç değil. Bu yıl Avustralya Açık'ta oynayamayacağım için çok üzgünüm ancak sağlık her şeyden önce gelir. Gelecek yıl görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Dizinden sakatlığı bulunan 34 yaşındaki Hırvat sporcu, 2018 Avustralya Açık'ta final oynamıştı.
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