Avusturya berabere kaldı: Kendi evinde büyük fırsatı kaçırdı!
Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. hafta maçında Avusturya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Avusturya, Romano Schmid'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Slovenya, 81. dakikada Adam Gnezda Cerin'in golüyle eşitliği sağladı.
AVUSTURYA LİDERLİĞİ KAÇIRDI
Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Avusturya, grup ikincisi oldu. Avusturya, kazansaydı grup lideri olup A Ligi'ne yükselecekti.
8 puanlı Slovenya ise grubu 3. sırada bitirdi.
Etiketler: #Avusturya #Slovenya #uefa uluslar ligi
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