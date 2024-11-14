Lisansı askıya alınmıştı: UEFA'dan İngiltere Premier Lig hakemi için flaş karar!
UEFA, İngiltere Premier Lig hakemi David Coote'un uyuşturucu madde kullandığı videosunun ortaya çıkması sonrası hakemliğini askıya aldı. İngiliz hakemin daha önce Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği gerekçesiyle lisansı elinden alınmıştı.
Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği gerekçesiyle lisansı elinden alınan David Coote'ye yeni şok UEFA'dan geldi.
UEFA, Premier Lig hakemi David Coote'un uyuşturucu madde kullandığı videosunun ortaya çıkması sonrası hakemliğini askıya aldı.
ASKIYA ALINMA NEDENİ
Bu kararın "uygunsuz davranış" gerekçesiyle alındığı belirtildi ve Coote'un 12 Kasım'da bilgilendirildiği belirtildi.
İNGİLTERE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL, İngiliz hakem için "İddiaların farkındayız ve bunu ciddiye alıyoruz. David Coote soruşturma süreci boyunca görevinden uzaklaştırılmıştır. David'in refahı bizim için son derece önemli ve bu süreçte ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya kararlıyız" açıklamasını yaptı.
Coote, Liverpool'un son oynadığı Aston Villa maçında düdük çalmıştı.
Etiketler: #David Coote #uefa #premier lig
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