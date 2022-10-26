Avusturya'da gündem Yusuf Demir!
Avusturya basını, Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'in son dönemde kadroya alınmamasının nedeninin Türkiye'de uygulanan yabancı kuralı olduğunu dile getirdi.
Galatasray'ın transferin son gününde Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Yusuf Demir'in performansı Avusturya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.
Heute adlı internet sitesinde yer alan haberde; Yusuf'un son dönemde Galatasaray'ın kadrosuna girmekte zorlandığı ifade edildi. Bunun sebebinin ise Türkiye'de uygulanan yabancı kuralı olduğu belirtildi.
Haberde; 19 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan bazı takımlar tarafından takip edildiği de dile getirildi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, Yusuf'u yerli statüsünde oynatmak için TFF'ye bir başvuru yaptığı da biliniyor.
TFF'nin bu başvuruya nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında ise 21 kişilik kadroya giremedi.
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