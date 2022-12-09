Avusturyalı futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası

09 Aralık 2022 Cuma, 17:11

Almanya'da darbe planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Real Madridli futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babası Frank Heppner'ın da yer aldığı iddia edildi.

Bild gazetesinin haberinde, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren ve darbe planladıkları için önceki gün düzenlenen "şafak operasyonu" ile gözaltına alınan 25 kişi arasında Münihli ünlü şef Frank Heppner'ın da (62) bulunduğu ileri sürüldü.

MÜSTAKBEL KAYINPEDERİ TUTUKLANDI

Haberde, yıldız oyuncu David Alaba'nın kız arkadaşı Shalimar'ın babası olan Heppner'ın, Avusturya'nın lüks kayak merkezi Kitzbühel'de çarşamba günü özel kuvvetlerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı savunuldu.

Münih'te birinci sınıf lüks bir restoranın patronu ve bir şirketin sahibi olan ve tutuklandığı belirtilen Heppner'ın, bir aşçılık okulunda da ders verdiği aktarıldı.

ÖZEL AŞÇISI OLMASI PLANLANMIŞ

Haberde, darbenin gerçekleşmesi durumunda Heppner'in müstakbel kral ve çete lideri Prens Heinrich XIII Reuss'un (71) özel aşçısı olmasının planlandığı kaydedildi.

Heppner'in 28 yaşındaki kızı Shalimar'ın, 2019'dan beri yıldız futbolcu Alaba ile birlikte olduğu bilgisi paylaşılan haberde, çiftin bir de çocuklarının olduğu belirtiliyor.