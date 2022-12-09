Avusturyalı futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de forma giyen David Alaba'nın ismi Almanya'daki darbe girişimine karıştı. İddiaya göre, David Alaba'nın kız arkadaşının babası Frank Heppner, Almanya'da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.
Almanya'da darbe planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Real Madridli futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babası Frank Heppner'ın da yer aldığı iddia edildi.
Bild gazetesinin haberinde, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren ve darbe planladıkları için önceki gün düzenlenen "şafak operasyonu" ile gözaltına alınan 25 kişi arasında Münihli ünlü şef Frank Heppner'ın da (62) bulunduğu ileri sürüldü.
MÜSTAKBEL KAYINPEDERİ TUTUKLANDI
Haberde, yıldız oyuncu David Alaba'nın kız arkadaşı Shalimar'ın babası olan Heppner'ın, Avusturya'nın lüks kayak merkezi Kitzbühel'de çarşamba günü özel kuvvetlerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı savunuldu.
Münih'te birinci sınıf lüks bir restoranın patronu ve bir şirketin sahibi olan ve tutuklandığı belirtilen Heppner'ın, bir aşçılık okulunda da ders verdiği aktarıldı.
ÖZEL AŞÇISI OLMASI PLANLANMIŞ
Haberde, darbenin gerçekleşmesi durumunda Heppner'in müstakbel kral ve çete lideri Prens Heinrich XIII Reuss'un (71) özel aşçısı olmasının planlandığı kaydedildi.
Heppner'in 28 yaşındaki kızı Shalimar'ın, 2019'dan beri yıldız futbolcu Alaba ile birlikte olduğu bilgisi paylaşılan haberde, çiftin bir de çocuklarının olduğu belirtiliyor.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı