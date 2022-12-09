Dünya Kupası'nda deprem etkisi yaratan gelişme! Ben White'ın kamptan ayrılma nedeni ortaya çıktı
İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kampından özel nedenlerle ayrıldığı açıklanan Ben White'ın bir antrenörle tartıştığı öne sürüldü.
2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İngiliz savunmacı Ben White kafileden ayrılmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Daily Star'ın haberine göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.
RESMİ AÇIKLAMA: OYUNCUNUN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Oyuncunun mahremiyetine şu anda saygı gösterilmesini istiyoruz" denildi.
Arsenal da Ben White için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arsenal "Hepimiz seninleyiz, Ben" yazılı bir paylaşımda bulunarak oyuncusuna destek çıktı.
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