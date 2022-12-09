Dünya Kupası'nda deprem etkisi yaratan gelişme! Ben White'ın kamptan ayrılma nedeni ortaya çıktı

09 Aralık 2022 Cuma, 14:37

2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İngiliz savunmacı Ben White kafileden ayrılmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Star'ın haberine göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.

RESMİ AÇIKLAMA: OYUNCUNUN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Oyuncunun mahremiyetine şu anda saygı gösterilmesini istiyoruz" denildi.

Arsenal da Ben White için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arsenal "Hepimiz seninleyiz, Ben" yazılı bir paylaşımda bulunarak oyuncusuna destek çıktı.