Ayhan Akman kimdir? Ayhan Akman'ın çocuğu kim?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:17

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:17

Ayhan Akman 23 Şubat 1977 yılında Bursa'da doğdu. 1998-99 sezonunda John Toshack'ın isteğiyle 8.750.000 $ ücretle, Beşiktaş'a imza attı. Siyah beyazlı kulüpte üç yıl top koşturan Ayhan Akman, 81 maçta 19 golle oynamasına karşın geçirdiği sakatlıklar nedeniyle giderek takımdan uzaklaştı.

2000-01 sezonunun sonlarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, üç ay gibi büyük bir dönemi kadroya giremedi. Ayhan Akman 2001 yılında Galatasaray' transfer oldu. 2008-09 sezonunda Hasan Şaş ve Ümit Karan'ın ardından Galatasaray'ın 3.kaptanı oldu. 1998-99 sezonunda John Toshack'ın isteğiyle 8.750.000 $ ücretle, Beşiktaş'a imza attı. Siyah beyazlı kulüpte üç yıl top koşturan Ayhan Akman, 81 maçta 19 golle oynamasına karşın geçirdiği sakatlıklar nedeniyle giderek takımdan uzaklaştı.

2000-01 sezonunun sonlarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, üç ay gibi büyük bir dönemi kadroya giremedi.

2011-12 sezonunda Fatih Terim yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Galatasaray'dan gitmesinin ardından kaptanlığın Ayhan Akman'a verildiğini açıkladı. Ayhan 2011-2012 sezonunda Kayserispor ve Adana Demirspor maçında forma giymiştir ve Adana Demirspor maçında kariyerinin son golünü atmıştır. 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını söyledi. Ayhan Akman 1994 yılından 2012 yılına kadar aralıksız forma giyerek Süper Lig'de üst üste en uzun süre (18 sezon) oynayan futbolcu oldu. Akman, 13 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla profesyonel futbol kariyerinden emekli oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray A2 takımı yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Kayseri Erciyesspor takımında Bülent Korkmaz'ın yardımcılığını yaptı. Şubat 2015'te, Karşıyaka ile, teknik direktörlük yapması için gerekli belgelere sahip olmadığından antrenör olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalasa da fiili olarak takımın teknik direktörü pozisyonundaydı

2016 yılında Galatasaray'da yardımcı antrenör oldu. 2019 yılında Antalyaspor'da yardımcı antrenör görevini getirildi. 2022 yılında futbol direktörü olarak Galatasaray'a geri döndü.

AYHAN AKMAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Ayhan Akman, 2001 yılından beri Gizem Özüükken ile evlidir. Galatasaray altyapısından yetişen Hamza Akman ve Efe Akman'ın ise babasıdır. Ayhan Akman, profesyonel futbolcu Ali Akman'ın amcasıdır.