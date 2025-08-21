Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayhancan Güven podyum için piste çıkıyor

21.08.2025
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağında piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu hafta sonu Hohenstein-Ernstthal kasabasında yer alan, dar ve teknik virajlarıyla bilinen Sachsenring pistinde direksiyonun başına geçecek.

Yarın TSİ 12.30 ve 16.30'daki iki antrenman seansıyla başlayacak organizasyonda, 23 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.10'da sıralama turları koşulacak, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30'da başlayacak.

24 Ağustos Pazar günü ise TSİ 10.20'de sıralama, 14.30'da ikinci yarış ile hafta sonu tamamlanacak.

Manthey EMA takımı adına yarışan Ayhancan, 94 puanla pilotlar klasmanında 8. sırada bulunuyor.

