Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım sorusuna cevap: 'Bundan son derece rahatsızım'

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ayrıca başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından olan Aykut Kocaman oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ KUTUPLAŞMA OLDU!"

Aykut Kocaman ilk olarak yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..." dedi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK!"

"Aziz Yıldırım'ın sizin hakkınızdaki sözleri için ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "Bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE RAHATSIZIM!"

Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Geçen sene hemen hemen buralarda aynı konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler, kulüplerdeki en önemli organlardır. Onların kararları ve davranışları, teknik direktör ve futbolcuların önünü açıyor ve kapatıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, "Çöp" haline geliyor. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur. Özne ben değilim burada. İki başkan adayı özne. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum. Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece rahatsızım" açıklamasını yaptı.