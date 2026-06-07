Fenerbahçe'de kritik seçim günü: Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunun ikinci gününde başkanlık seçimi yapılıyor. Genel kurulun ilk gününde iki döneme ait faaliyet ve denetim kurulu raporları okunup ibraya sunulmuştu. Yapılan oylamada Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimleri idari ve mali açıdan ibra edilmişti. Genel kurulun ilk günü, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yaptıkları konuşmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda bugün yapılacak seçimde kulübün yeni başkanı belirlenecek. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 44 bin 741 üyenin genel kurula katılma hakkı olduğu belirtilmişti. 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

CANLI | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

11:05 | Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yııldırım kongre alanına geldi.

10:55 | Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi stadyuma geldi. Üyelerle fotoğraf çektiren Safi, "Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi? Çalhanoğlu bitti işte. Açıkladık onu da. Evet o da bitti" açıklamasında bulundu.

👤 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kongre alanına geldi. pic.twitter.com/wEuGgJlok1 — AA SPOR (@aa_spor) June 7, 2026

10:00 | 10:00 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi, 17.00'ye kadar devam edecek. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek. Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

09:04 | Fenerbahçe, oy verme işlemi öncesinde kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi 10.00 itibarıyla başlayacaktır. Tüm kongre üyelerimizi bekliyoruz.”