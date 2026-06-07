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Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı: Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu

Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı: Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu

7.06.2026 09:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı: Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu transferinin fitilini yaktı. Yaşanan gelişmenin ardından Hakan Çalhanoğlu'na A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe sorusu soruldu.

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Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ateşini de yaktı. Hakan Safi'nin seçim kampanyasını yürüttüğü resmi sosyal medya hesabından, Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen "Made in Romania" adlı şarkı paylaşıldı.

A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu soruldu. Transfer iddialarıyla ilgili görüşü sorulan deneyimli orta saha "İyi akşamlar" cevabını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

İşte Hakan Çalhanoğlu'na transfer iddialarının sorulduğu anlar:

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