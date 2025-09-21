Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna sitemkar cevap: 'Seçenek dahi olamamak tuhaf bir durum'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sorularını yanıtlayan Kocaman, teknik direktörlüğü bırakmadığını ve şartların oluşması halinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Aykut Kocaman açıklamasında, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi koşullarımda. Kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmek istiyorum." dedi. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır Süper Lig'de şampiyon olamamasıyla ilgili soruya Kocaman, "Saha dışı sadece bu dönemin değil, bu seçimde çok yenilendi. 3 Temmuz'da fiilen bir darbeyle başlayan bir süreç bu. Çok daha ağır günleri geçirdi. Halen devam ediyor. Saha dışı tarafı bu" yanıtını verdi.

Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

"Son 3 senedir saha içindeki kadrolar kuvvetli kadrolar. Dışarıdan bakıldığı zaman kaliteli ve pahalı kadrolarından bir tanesi. Saha içinde tabii her zaman işler kalite orantısıyla olmayabiliyor. Bunda sadece oyuncu ve antrenörleri suçlamamak gerekiyor. Her zaman yönetimlerin de bu konuda payını alması gerekiyor. 40 yıl çalıştım. 18 yaşında başladım bu işe, nereden bakarsanız 41. yıl bu sene. Bunun 38-39 yılı bir fiil çalışarak geçti. Ne öğrendin bu başarı ve başarısızlıktan diye bana sorulduğunda, başarıya giden yolda aslan payı, bu benim içinde bulunduğum kadrolar ve o dönemdeki başkanlarımız da dahil önce başkanların ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenörlere ve seçimlerine saygı gösterirler, destek verirler. Önce başkan ve yönetimdir."

Konuyla ilgili Kocaman ayrıca, "Sonra antrenör ve oyuncu diye devam eder. Ama ülkemizde daha fazla oyuncu üzerinden başlayıp sonra antrenöre ve yöneticilere diye devam eder. Fenerbahçe'nin bu 7 yıldaki ilk 3-4 yılındaki kadrolarda ciddi problemler vardı. Sezon içindeki dokunuşlar da doğru değildi. Son 3 yılda antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Bu sezonun başına dönersek bu seferde yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin bu rol oynamadaki eksiklerin etkili olduğu kanısındayım" açıklamasında bulundu.

Aykut Kocaman sözlerini şöyle tamamladı:

"Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olamamak tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların kendinin düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok. Hiçbir kişinin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı söylemiştim. Tekrarlıyorum, bana ihtiyaç duyduğu zaman ama bana da ihtiyaç duyulmasını hiçbir zaman istemiyorum çünkü tırnak içinde söylüyorum bunu, başka bir seviyeyi anlatıyorum. İnşallah bana ihtiyacı hiç olmasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Bana ihtiyaç olduğu zaman hiçbir ön koşul olmadan, bütün vücudumla gövdemle geleceğimi söylemiştim. Bu saatten sonra ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğu zaman burada olduğumu her zaman söylüyorum."