Aykut Kocaman sürprizi! Yıllar sonra geri mi dönüyor?
Son olarak İlhan Palut ile yolları ayırıp yerine Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'da göreve Aykut Kocaman'ın geleceği iddia edildi.
İlhan Palut ile yolları ayırıp yerine Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'un, teknik direktörün gösterdiği performans, yönetim bazında soru işaretleri yarattı.
Geldiği günden bu yana sadece Galatasaray maçını kazanabilen Sırp çalıştırıcı, önümüzdeki sezonda takımın başında düşünülmüyor.
Aleksandar Stanojevic
Sabah'ta yer alan habere göre Aykut Kocaman'a takımı devretmeyi düşünen Konyaspor yönetimi, ayrıca da uzun soluklu bir projeyi başlatmış olacağına inanıyor.
Aykut Kocaman
Son olarak 2021 yılında Şubat - Ekim arası Başakşehir'de görev yapan Kocaman, istenen sonuçlar alınamayınza görevden ayrılmış ve yerine Emre Belözoğlu gelmişti.
Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki Aykut Kocaman, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik direktörün 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.
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